Otokoç Otomotiv'e

Otokoç Otomotiv, IDC Türkiye Akıllı Üretim ve Dijital Perakende Zirvesi'nde 6 kategoride 6 ödüle layık görüldü.

Şirket açıklamasına göre, otomotiv perakendecisi ve araç kiralama şirketi Otokoç Otomotiv, dijital dönüşüm ve inovasyon yönetimi konusunda hayata geçirdiği teknolojik projeleri ile IDC Türkiye Akıllı Üretim ve Dijital Perakende Zirvesi 2019 kapsamında 6 kategoride ödüllendirildi.

Otokoç Otomotiv, IDC Türkiye Akıllı Üretim, Dijital Perakende ve Yapay Zeka-Analitik-RPA Teknoloji Konferanslarında, "Müşteri Mükemmeliyeti" kategorisinde "Lastick - Kış Lastiği Kiralama Dijital Platformu" ile birincilik ödülünü kazanırken; "Dolandırıcılık Yönetimi" kategorisinde "SeCOS Bulut Bilgi Güvenliği Çözümleri Projesi" ile yine birinciliğin sahibi oldu.

Şirket; "Oyunu Değiştirenler" kategorisinde "2. El Araç Online Satış Platformu" projesi ile ikincilik, "Müşteri Deneyimi" kategorisinde "Dijital Ofis" projesi, "Operasyonda Mükemmellik" kategorisinde "Robotik Süreç Otomasyonu ile Özel Tüketim Vergisi Ödeme Sürecinin Otomatize Edilmesi" projesi ve "Teknoloji Hizmet Dağılımı" kategorisinde "Otokoç 365" projesi ile üçüncülük ödülüne layık görüldü.

Bu yıl dördüncüsü gerçekleştirilen IDC Türkiye Akıllı Üretim, Dijital Perakende ve Yapay Zeka-Analitik-RPA Teknoloji Konferansları, her yıl perakende sektörlerinin Türkiye'deki teknolojik yeniliklerinin başarılarını onurlandırmak amacıyla IDC Türkiye tarafından düzenleniyor.

IDC analistleri, akademisyenler ve endüstri liderlerinden oluşan jüri tarafından incelenen projeler, en üst düzeyde tarafsız ve şeffaf bir değerlendirme sonrasında ödüllendiriliyor.

"Yeni fikir ve projelere önem veriyoruz"

Açıklamada görüşlerine yer verilen Otokoç Otomotiv Teknoloji ve Strateji Direktörü Dr. Erdal Kemikli, farklı kategorilerde almış oldukları ödüllerden dolayı büyük mutluluk duyduklarını belirterek, dünyadaki teknolojik gelişmeler doğrultusunda müşteri memnuniyeti için teknolojik anlamda yeni fikir ve projelere önem verdiklerini ifade etti.

Hem kendi içlerinde hem de müşterileriyle buluşturdukları platformlarda dijital dönüşüm ve inovasyon yönetimi süreçlerini hayata geçirdiklerini aktaran Kemikli, "Aldığımız ödüller de bu konuya verdiğimiz önemin bir tescili niteliğinde. Hedefimiz her zaman için kaliteli hizmet ve mükemmel müşteri deneyimi yaratmak. Otokoç Otomotiv olarak bundan önce olduğu gibi bundan sonra da çağın getirdiği gelişmelerin en yakın takipçisi, değişimin öncüsü ve uygulamacısı olmaya devam edeceğiz." değerlendirmesinde bulundu.