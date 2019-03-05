Otokoç'ta üst düzey görev değişimi
48 dakika önce
Otokoç Otomotiv'de 10 yıldır genel müdür olarak görev yapan Görgün Özdemir, emekliliği dolayısıyla bayrağı Araç Kiralamadan Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı İnan Ekici'ye devredecek.
Otokoç Otomotiv
'de 10 yıldır genel müdür
olarak görev yapan Görgün Özdemir, emekliliği dolayısıyla bayrağı Araç
Kiralamadan Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı İnan Ekici'ye devredecek. Görev değişimi 1 Temmuz 2019'da yapılacak.
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Haber Yayın Tarihi : 05.03.2019 12:00
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