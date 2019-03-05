Son Dakika Haberleri: Otokoç'ta üst düzey görev değişimi

Otokoç'ta üst düzey görev değişimi

48 dakika önce

Otokoç Otomotiv'de 10 yıldır genel müdür olarak görev yapan Görgün Özdemir, emekliliği dolayısıyla bayrağı Araç Kiralamadan Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı İnan Ekici'ye devredecek.

Otokoç'ta üst düzey görev değişimi, System.String[]
Otokoç Otomotiv'de 10 yıldır genel müdür olarak görev yapan Görgün Özdemir, emekliliği dolayısıyla bayrağı Araç Kiralamadan Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı İnan Ekici'ye devredecek. Görev değişimi 1 Temmuz 2019'da yapılacak.
Kaynak: Dunya.com

»  »      Haber Yayın Tarihi : 05.03.2019 12:00 

Araç, CEO, Otokoç Otomotiv, Ekonomi
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