Otokoç'tan kasıma özel Ford marka ticari araç kampanyası

Otokoç, kasım ayında müşterilerine Ford ticari araç modelleri Ford Tourneo Custom ve Courier için avantajlı kampanyalar sunuyor.

Otokoç'tan yapılan açıklamaya göre, kampanya kapsamında Ford Tourneo Custom ve Courier model araçlar için 83 bin liraya kadar 12 ay vade, sıfır faiz imkanı sunuyor.

Kasım sonuna kadar devam edecek olan kampanyada belirtilen koşullar Ford Finans ve Koç Finans için geçerli olacak.