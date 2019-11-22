Son Dakika Haberleri: Otokoç'tan kasıma özel Ford marka ticari araç kampanyası
Son Dakika Güncel Otokoç'tan kasıma özel Ford marka ticari araç kampanyası - Son Dakika

Otokoç'tan kasıma özel Ford marka ticari araç kampanyası

7 saat önce

Otokoç, kasım ayında müşterilerine Ford ticari araç modelleri Ford Tourneo Custom ve Courier için avantajlı kampanyalar sunuyor.

Otokoç'tan kasıma özel Ford marka ticari araç kampanyası, System.String[]

Otokoç, kasım ayında müşterilerine Ford ticari araç modelleri Ford Tourneo Custom ve Courier için avantajlı kampanyalar sunuyor.

Otokoç'tan yapılan açıklamaya göre, kampanya kapsamında Ford Tourneo Custom ve Courier model araçlar için 83 bin liraya kadar 12 ay vade, sıfır faiz imkanı sunuyor.

Kasım sonuna kadar devam edecek olan kampanyada belirtilen koşullar Ford Finans ve Koç Finans için geçerli olacak.

Otokoç, Ford, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 22.11.2019 01:52 Kaynak: AA
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