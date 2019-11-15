Son Dakika Haberleri: Otokoç'tan Volvo marka aralara özel bakım kampanyası
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Otokoç'tan Volvo marka aralara özel bakım kampanyası

6 saat önce

Otomotiv perakende şirketi Otokoç, İstanbul, Adana, Antalya, Eskişehir, Konya ve Samsun şubelerinden Volvo marka araç sahiplerine avantajlı bir servis bakım kampanyası sunuyor.

Otokoç'tan Volvo marka aralara özel bakım kampanyası, System.String[]

Otomotiv perakende şirketi Otokoç, İstanbul, Adana, Antalya, Eskişehir, Konya ve Samsun şubelerinden Volvo marka araç sahiplerine avantajlı bir servis bakım kampanyası sunuyor.


Otokoç açıklamasına göre, Otokoç Volvo servisleri, 31 Aralık 2016 tarihinden önce trafiğe çıkmış olan Volvo White (C30, S40, V40, S60, S70, V50, V60, V70) segmentindeki araçlar için geçerli olan kampanya çerçevesinde, Volvo Car Prime uygulamasını indiren müşterilerine periyodik bakım ve aşınım sebebiyle değişim gerektiren akü, fren, disk ve balata parçalarında yüzde 25 indirim sağlıyor.


Şirket, sene sonuna kadar sürecek kampanya dahilinde 450 TL değerindeki motor yağını da ücretsiz olarak sunuyor.

İstanbul, Otokoç, Adana, Volvo, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 15.11.2019 12:44 Kaynak: AA
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