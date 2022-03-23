Otoloji ve Odyoloji Kongresi'nin üçüncüsü gerçekleştirilecek - Son Dakika
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Otoloji ve Odyoloji Kongresi'nin üçüncüsü gerçekleştirilecek

23.03.2022 15:25
Otoloji ve Odyoloji Kongresi'nin üçüncüsü gerçekleştirilecek

08 Mayıs tarihleri arasında çevrim içi Otoloji & Odyoloji Kongresinin üçüncüsünü gerçekleştirecek.

08 Mayıs tarihleri arasında çevrim içi Otoloji & Odyoloji Kongresinin üçüncüsünü gerçekleştirecek.

Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Odyometri Programı Öğretim Üyesi Doç. Dr. Ahmet Hamdi Kepekçi'nin başkanlığında geniş bir akademisyen kadrosunun katılımıyla gerçekleştirilecek olan kongrede; paneller ve sözlü sunumlar yer alacak.

KONGREYE KATILIM İÇİN 3 AĞAÇ FİDANI BAĞIŞI YAPILMASI GEREKİYOR

"Doğanın sesine kulak ver" mottosuyla 07 - 08 Mayıs tarihleri arasında üçüncüsü düzenlenecek olan kongrede, geçen yıllarda olduğu gibi bu yıl da katılımcılardan fidan bağışında bulunmaları isteniyor.

Doç. Dr. Kepekçi, çevre duyarlılığını bir sosyal sorumluluk projesi kapsamında gördüklerini ve daha sonra yapılacak bilimsel etkinlikler için de öncü olmak istediklerini belirterek, şunları söyledi:

"Ağaçlar çevremize hayat veriyor ve iklim kriziyle mücadelede büyük önem taşıyor. Bu uygulamayla ülkemiz ormanlarının bugün ve gelecek nesiller için sürdürülebilirliğine katkıda bulunmak istiyoruz. Kongremizin mottosu olan 'Doğanın sesine kulak ver' sloganıyla 'kendinize, ya da sevdiklerinize bir ağaç bağışlayabilirsiniz' ilkesiyle yola çıktık. Böylece gelecek nesiller bu güzel ağaçların gölgesinde sağlıkla büyüyecektir."


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Öğretim Üyesi, Mayıs, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

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