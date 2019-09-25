Son Dakika Haberleri: Otomatik dümenleme sistemli ilk yerli traktör!
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Otomatik dümenleme sistemli ilk yerli traktör!

16 dakika önce

Yılın ilk yarısında Türkiye'nin yarı otomatik şanzımana sahip ilk yerli traktörlerini pisayasa sunan TürkTraktör, bir ilke daha imza atarak otomatik dümenleme sistemine sahip yerli traktörlerini tanıtttı.

Otomatik dümenleme sistemli ilk yerli traktör!, System.String[]

Yılın ilk yarısında Türkiye'nin yarı otomatik şanzımana sahip ilk yerli traktörlerini pisayasa sunan TürkTraktör, bir ilke daha imza atarak otomatik dümenleme sistemine sahip yerli traktörlerini tanıtttı.

Türkiye, Ekonomi

Kaynak: Dunya.com

Haber Yayın Tarihi: 25.09.2019 08:45 
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