Otomatik Kapı Açılınca Üzerinden Geçen Çocuk Düşme Tehlikesi Geçirdi
1 saat önce
ORDU'da bir sitenin girişinde bulunan, kapalı otomatik demir kapının üzerinden içeriye geçmeye çalışan çocuk, kapının aniden açılmaya başlamasıyla zor anlar yaşadı.
ORDU'da bir sitenin girişinde bulunan, kapalı otomatik demir kapının üzerinden içeriye geçmeye çalışan çocuk, kapının aniden açılmaya başlamasıyla zor anlar yaşadı. Eşofmanı demire takılarak düşme tehlikesi geçiren çocuk, çevredekiler tarafından kurtarıldı.
Olay, Altınordu
ilçesinde meydana geldi. Bir sitenin önünde oyun oynayan 3 çocuktan biri, içeriye girmek için kapalı olan otomatik demir kapının üzerine çıktı. Kapının önüne bir araç yaklaşınca otomatik kapı açılmaya başladı. Bu esnada demirin üzerinde panikleyen çocuk düşme tehlikesi yaşadı. Eşofmanı demire takılınca çocuk aşağıya inemedi. Çocuk araçtan inen bir kişi ve arkadaşlarının yardımıyla demirin üzerinden yara almadan kurtarıldı. Olay çevredeki güvenlik kamerası tarafından da saniye saniye kaydedildi.
- Ordu
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Haber Yayın Tarihi : 27.12.2018 06:25 Kaynak: DHA
Otomatik Kapı Açılınca Üzerinden Geçen Çocuk Düşme Tehlikesi Geçirdi
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