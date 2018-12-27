Son Dakika Haberleri: Otomatik Kapı Açılınca Üzerinden Geçen Çocuk Düşme Tehlikesi Geçirdi

Otomatik Kapı Açılınca Üzerinden Geçen Çocuk Düşme Tehlikesi Geçirdi

1 saat önce

Ordu'da bir sitenin girişinde bulunan, kapalı otomatik demir kapının üzerinden içeriye geçmeye çalışan çocuk, kapının aniden açılmaya başlamasıyla zor anlar yaşadı. Eşofmanı demire takılarak düşme tehlikesi geçiren çocuk, çevredekiler tarafından kurtarıldı.

Ordu'da bir sitenin girişinde oyun oynayan 3 çocuktan biri, kapalı olan otomatik demir kapının üzerinden sitenin içerisine girmeye çalıştı. Kapının aniden açılmasıyla zor anlar yaşayan çocuğun imdadına çevredeki bir vatandaş yetişti.

KÜÇÜK ÇOCUK DÜŞME TEHLİKESİ YAŞADI

Olay, Altınordu ilçesinde meydana geldi. Bir sitenin önünde oyun oynayan 3 çocuktan biri, içeriye girmek için kapalı olan otomatik demir kapının üzerine çıktı. Kapının önüne bir araç yaklaşınca otomatik kapı açılmaya başladı. Bu esnada demirin üzerinde panikleyen çocuk düşme tehlikesi yaşadı.

OLAY ANI GÜVENLİK KAMERASINA YANSIDI

Eşofmanı demire takılınca çocuk aşağıya inemedi. Çocuk araçtan inen bir kişi ve arkadaşlarının yardımıyla demirin üzerinden yara almadan kurtarıldı. Olay çevredeki güvenlik kamerası tarafından da saniye saniye kaydedildi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 27.12.2018 06:38 Kaynak: DHA

Altınordu, Ordu, 3. Sayfa
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