Otomatik kapıya sıkışan 5 yaşındaki Suriyeli çocuk öldü - Son Dakika
Son Dakika Güncel Otomatik kapıya sıkışan 5 yaşındaki Suriyeli çocuk öldü - Son Dakika

Otomatik kapıya sıkışan 5 yaşındaki Suriyeli çocuk öldü

6 saat önce

Adana'da Suriyeli bir ailenin çocuğu, sığındıkları çiftliğin otomatik kapısına sıkışması sonucu hayatını kaybetti.

Adana'da Suriyeli bir ailenin çocuğu, sığındıkları çiftliğin otomatik kapısına sıkışması sonucu hayatını kaybetti.

Merkez Seyhan ilçesi Yolgeçen Mahallesi'ndeki bir çiftlikte çalışan işçiler, 5 yaşındaki Suriyeli Omar Mahmud'un otomatik sürgülü kapının arasında sıkıştığını fark etti. Durumun bildirilmesi üzerine çiftliğe polis, itfaiye ve 112 Acil Servis ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekipleri, çocuğun yaşamını yitirdiğini belirledi. Çocuklarının ölüm haberini alan baba Halid Mahmud ve anne İmen Kerru olay yerinde uzun süre gözyaşı döktü.

Baba Mahmud'un kızını okula götürmek için çiftlikten ayrıldığı, annenin bulaşık yıkadığı sırada 5 yaşındaki Omar'ın açık olan sürgülü kapıdan dışarı çıkmak isterken kapının otomatik kapanmasıyla sıkıştığı ihtimali üzerinde duruluyor.

Çiftlikte çalışanlar, daha önce bölgedeki barakada kalan Suriyeli ailenin, dört gündür süren şiddetli yağış dolayısıyla çiftliğe geldiğini ve geçici olarak burada konakladığını belirtti.

Çocuğun cenazesi, olay yerindeki incelemenin ardından otopsi için Adana Adli Tıp Kurumuna kaldırıldı.

Otomatik kapıya sıkışan 5 yaşındaki Suriyeli çocuk öldü

Adana, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 17.12.2019 04:26 Kaynak: AA
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