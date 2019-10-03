Son Dakika Haberleri: Otomatik tabancayla havaya ateş eden zanlılar kaçtı
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Otomatik tabancayla havaya ateş eden zanlılar kaçtı

41 dakika önce

İzmir'in Karşıyaka ilçesinde bir bina önünde otomatik tabancayla havaya ateş eden 2 kişi, yakalanamadı.

İzmir'in Karşıyaka ilçesinde bir bina önünde otomatik tabancayla havaya ateş eden 2 kişi, yakalanamadı.

Alınan bilgiye göre, Karşıyaka Caher Dudayev Bulvarı'nda kimliği henüz belirlenemeyen 2 kişi, bazı binaların önünde otomatik tabancayla havaya ateş etti.

Olay yerine gelen polisi görünce motosikletle kaçan zanlılar, kovalamaca sırasında silahlarını düşürdü.

Polis silahı incelemeye alırken, zanlıların yakalanması için çalışma başlattı.

Otomatik tabancayla havaya ateş eden zanlılar kaçtı

Karşıyaka, İzmir, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 03.10.2019 05:37 Kaynak: AA
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