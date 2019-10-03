Otomatik tabancayla havaya ateş eden zanlılar kaçtı

İzmir'in Karşıyaka ilçesinde bir bina önünde otomatik tabancayla havaya ateş eden 2 kişi, yakalanamadı.

Alınan bilgiye göre, Karşıyaka Caher Dudayev Bulvarı'nda kimliği henüz belirlenemeyen 2 kişi, bazı binaların önünde otomatik tabancayla havaya ateş etti.

Olay yerine gelen polisi görünce motosikletle kaçan zanlılar, kovalamaca sırasında silahlarını düşürdü.

Polis silahı incelemeye alırken, zanlıların yakalanması için çalışma başlattı.