Otomatik tabancayla havaya ateş eden zanlılar kaçtı
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İzmir'in Karşıyaka ilçesinde bir bina önünde otomatik tabancayla havaya ateş eden 2 kişi, yakalanamadı.
Haber Yayın Tarihi: 03.10.2019 05:37 Kaynak: AA
İzmir'in Karşıyaka ilçesinde bir bina önünde otomatik tabancayla havaya ateş eden 2 kişi, yakalanamadı.
Alınan bilgiye göre, Karşıyaka Caher Dudayev Bulvarı'nda kimliği henüz belirlenemeyen 2 kişi, bazı binaların önünde otomatik tabancayla havaya ateş etti.
Olay yerine gelen polisi görünce motosikletle kaçan zanlılar, kovalamaca sırasında silahlarını düşürdü.
Polis silahı incelemeye alırken, zanlıların yakalanması için çalışma başlattı.
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