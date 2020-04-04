Son Dakika › Ekonomi › Otomatik vites otomobil satışları 'vites' artırdı - Son Dakika Ekonomi
Otomatik vites otomobil satışları "vites" artırdı
13 dakika önce
Türkiye otomotiv pazarında bu yılın ilk çeyreğinde otomatik şanzımanlı otomobil satış adetleri, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde yüzde 62,56 artış gösterdi.
Türkiye otomotiv pazarında bu yılın ilk çeyreğinde otomatik şanzımanlı otomobil satış adetleri, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde yüzde 62,56 artış gösterdi.
Haber Yayın Tarihi: 04.04.2020 11:35
Son Dakika Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Prof. Dr. Cemil Taşçıoğlu'nun oğluna mesaj: Babanızın hatırası hep yaşayacak Koronavirüs tedbirleri kapsamında 33 milyon kişinin sokağa çıkması yasaklandı Koronavirüs nedeniyle evinden çıkmayan vatandaşlar, alışverişlerini sepet sarkıtarak yapmaya başladı Kına gecesi yaptıkları Azerbaycan'dan Rize'ye dönemiyorlar