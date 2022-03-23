Otomatik vitesli araçlardaki şanzıman arızalarını belirleyen cihaz geliştirildi - Son Dakika
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Otomatik vitesli araçlardaki şanzıman arızalarını belirleyen cihaz geliştirildi

23.03.2022 11:54
Otomatik vitesli araçlardaki şanzıman arızalarını belirleyen cihaz geliştirildi

Samsun'da bir grup mühendis tarafından otomatik vitesli araçlardaki şanzıman arızalarının tespitinde kullanılmak üzere test cihazı geliştirildi.

Samsun'da bir grup mühendis tarafından otomatik vitesli araçlardaki şanzıman arızalarının tespitinde kullanılmak üzere test cihazı geliştirildi.

Otomotiv ve mühendislik sektöründe faaliyet gösteren bir firma öncülüğünde makine, bilgisayar, yazılım, elektrik elektronik mühendislerinden oluşan 7 kişilik ekip tarafından otomatik vitesli araçlardaki şanzıman arızalarını tespit edebilecek bir test cihazı üzerinde çalışma yürütüldü.

Yaklaşık 6 yıl süren çalışmaların ardından geliştirilen cihazın testlerde başarı sağladığı görüldü. Firma, üretimine başladığı cihazı Türkiye'nin yanı sıra Avrupa ve Amerika'da da satışa sunmak amacıyla girişimlerde bulunuyor.

Firmanın yönetim kurulu başkanı ve makine mühendisi Hakan Kahvecioğlu, AA muhabirine, dünyada son yıllarda üretilen araçların yüzde 75'inin otomatik vitesli olduğunu söyledi.

Sektörde 84 yıldır faaliyet gösterdiklerini, kendisinin de ailenin dördüncü kuşak temsilcisi olduğunu belirten Kahvecioğlu, "Sektördeki gelişmeleri, çalışmaları yakından takip ediyorum. Otomatik şanzıman test cihazı ile ilgili eksiklik olduğunu fark ettik. Özellikle ikinci el araç alımlarında ya da bakımlarında aracın her şeyine bakılabiliyor. Motoruna, kaportasına, frenine, süspansiyonuna, yağına... Ancak araç sahiplerine otomatik şanzıman ile ilgili hiçbir bilgi verilemiyor." dedi.

"Bu başarıyı Türkiye ile paylaşmak istiyorum"

ABD'de otomatik vitesli araçların yoğun olarak kullanıldığını dile getiren Kahvecioğlu, "Otomatik şanzımanı test eden bir cihaz var mı diye araştırdım, olmadığını fark ettim. Ülkemizde otomatik şanzımanı test eden bir cihaz yapabilir miyiz diye yola çıktık. 6 yıllık çalışma sonucunda böyle bir kit geliştirmeyi başardık. Dünyaya otomatik şanzıman test cihazı hediye edebilecek duruma geldik. Bu başarıdan ötürü mutluyuz gururluyuz ama bu gururun sadece firmamıza ait olmasını istemiyorum, bunu Türkiye ile paylaşmak istiyorum." ifadelerini kullandı.

Kahvecioğlu, geliştirilen cihazla bütün otomatik şanzıman araçların genel durumunu, arızalarını anında tespit edebileceklerini vurgulayarak, şunları kaydetti:

"Geliştirdiğimiz cihaz, küçük kompakt bir elektronik cihaz. OBD soketinden kablosuz olarak bilgisayara bağlanıyor, araçtan veriler alıyor. 3-4 dakika sürecek bir test ile otomatik şanzımandan veri aktarımı yapıyor. Şanzımanın fonksiyonuna ait parametreleri veriyor. Her yıl binlerce aracın el değiştirdiği düşünüldüğünde ikinci el otomatik şanzıman araç alacaklara büyük kolaylık ve avantaj sağlayacaktır."

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Amerika Birleşik Devletleri, Türkiye, Tragger, Samsun, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Otomatik vitesli araçlardaki şanzıman arızalarını belirleyen cihaz geliştirildi - Son Dakika


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