Otomobil 10 metreden beton zemine çakıldı - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa Otomobil 10 metreden beton zemine çakıldı - Son Dakika

Otomobil 10 metreden beton zemine çakıldı

7 saat önce

Tekirdağ'ın merkezi ilçesi Süleymanpaşa'da seyir halinde iken yaklaşık 10 metrelik istinat duvarından düşen otomobildeki anne yaralanırken, küçük kızı ise kazadan yara almadan kurtuldu.

Otomobil 10 metreden beton zemine çakıldı, System.String[]

Tekirdağ'ın merkezi ilçesi Süleymanpaşa'da seyir halinde iken yaklaşık 10 metrelik istinat duvarından düşen otomobildeki anne yaralanırken, küçük kızı ise kazadan yara almadan kurtuldu.


Kaza, merkez ilçe Süleymanpaşa'ya bağlı Hürriyet Mahallesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Eylem K. isimli kadının idaresindeki 59 ED 292 plakalı otomobil, direksiyon hakimiyetinin kaybedilmesi ile bir sitenin çitlerini aşıp yaklaşık 10 metrelik istinat duvarından aşağıya uçtu. Olayı görenlerin haber vermesi üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.


Olay yerine gelen ekipler 10 metreden yere çakılan otomobilin sürücüsü ve araçta bulunan 3 yaşındaki kızı Zeynep K.'yi araçtan çıkarıldı. Otomobilin yere çakılması ile sürücü anne Eylem K. hafif şekilde yaralanırken, minik kızı kazayı yara alamdan kurtuldu. Sürücü Eylem K. olay yerinde ilk müdahalesi yapılarak sağlık ekipleri tarafından ambulans ile hastaneye sevk edildi.


Kaza ile ilgili soruşturma başlatılırken, 10 metreden yere çakılan otomobil kurtarıcı yardımıyla çekildi. - TEKİRDAĞ

Süleymanpaşa, Tekirdağ, Anne, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 19.02.2020 02:53 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Son Dakika

Kovalamaca sonucu yakalanan otomobil hırsızı oyun zannettim
Selam verip aldığı herkesi dolandırdı! 4 milyon TL toplayıp ortadan kayboldu İnternette eskort kadın ararken iki kez üst üste dolandırıldılar Sanayi çalışanının ağaca asılı cansız bedeni bulundu

Son Dakika Haberleri
22:02 Mahkeme, ünlü oyuncu Berk Oktay'ın boşandığı eşi Merve Şarapçıoğlu'nun tazminat ve nafaka talebini reddetti
21:13 Oğulcan Engin ve ünlü oyuncu Ezgi Eyüboğlu'nun aşkı film galasında belgelendi
20:46 Ünlü şarkıcı Hadise, sosyal medyadaki paylaşımıyla Kim Kardashian'a benzetildi
18:17 Aleyna Tilki ve Aynur Aydın arasındaki polemiğe genç popçunun babası da dahil oldu
17:41 Genç şarkıcı, ahlaksız teklifi ifşa etti!

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 19.02.2020 22:18:36. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Otomobil 10 metreden beton zemine çakıldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]