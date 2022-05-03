Otomobil 100 metrelik uçuruma yuvarlandı: 1 ölü - Son Dakika
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Otomobil 100 metrelik uçuruma yuvarlandı: 1 ölü

03.05.2022 00:58
Otomobil 100 metrelik uçuruma yuvarlandı: 1 ölü

Zonguldak'ın Alaplı ilçesi Onur köyünde karşı yönden gelen otomobille çarpıştıktan sonra 100 metre yükseklikten uçuruma yuvarlanan otomobilin sürücüsü hayatını kaybetti.

Zonguldak'ın Alaplı ilçesi Onur köyünde karşı yönden gelen otomobille çarpıştıktan sonra 100 metre yükseklikten uçuruma yuvarlanan otomobilin sürücüsü hayatını kaybetti. Sürücünün bayram ziyareti için ilçeye geldiği ve kazanın da evinin yakınlarında yaşandığı öğrenildi.

Edinilen bilgiye göre, İstanbul'da yaşayan Atilla Çevik (31) bayram nedeniyle ailesiyle birlikte Alaplı'daki Onurlu köyüne geldi. Arkadaşlarıyla buluşmak için evinden çıkan Çevik idaresindeki 26 YH 279 plakalı otomobil, karşı yönden gelen Arda Ş. yönetimindeki 67 SN 821 plakalı otomobille çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle Çevik'in kullandığı otomobil 100 metre yükseklikten uçuruma yuvarlandı. Kazada taklalar atan araçtan fırlayan Atilla Çevik ağır yaralandı. İhbar üzerine bölgeye gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Ereğli Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Atilla Çevik, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Hurdaya dönen otomobil uçurumdan çekiciyle çıkarıldı.

Atilla Çevik'in evli ve 2 yaşında bir kız çocuğu olduğu öğrenildi. - ZONGULDAK

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Zonguldak, Otomobil, İstanbul, Bayram, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Otomobil 100 metrelik uçuruma yuvarlandı: 1 ölü - Son Dakika


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SON DAKİKA: Otomobil 100 metrelik uçuruma yuvarlandı: 1 ölü - Son Dakika
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