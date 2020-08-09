Otomobil 150 metreden uçuruma yuvarlandı: 6 yaralı - Son Dakika

Çankırı'da seyir halindeki otomobilin 150 metre yükseklikten uçuruma yuvarlanması sonucu 6 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre kaza, gece geç saatlerde Kale mevkinde meydana geldi. R.U. idaresindeki 06 GB 4855 plakalı araç, henüz bilinmeyen bir nedenle sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle yaklaşık 150 metre yükseklikten uçuruma yuvarlandı. Olayı gören diğer sürücülerin durumu bildirmesi üzerine olay yerine çok sayıda ekip sevk edildi. Ekipler, kazada yaralanan sürücü R.U. ile araç içerinde bulunan B.N.G., B.B.G., A.C.G., M.B.,U. ve C.S.'yi çevredeki vatandaşların da yardımıyla bulundukları yerden çıkararak ambulansa aldı. Yaralılar Çankırı Devlet Hastanesine kaldırdı.

Olayda araç hurdaya dönerken kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. - ÇANKIRI