Son Dakika Haberleri: Otomobil 170 metrelik uçuruma yuvarlandı: 1 ölü, 1 yaralı
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Otomobil 170 metrelik uçuruma yuvarlandı: 1 ölü, 1 yaralı

2 saat önce

Afyonkarahisar'da bir otomobil 170 metre yükseklikten uçuruma yuvarlandı.

Otomobil 170 metrelik uçuruma yuvarlandı: 1 ölü, 1 yaralı, System.String[]

Afyonkarahisar'da bir otomobil 170 metre yükseklikten uçuruma yuvarlandı. Kazada 1 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi ağır yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, Emirdağ- Bolvadin karayolu Başkonak köyü mevkiinde saat 19.30 sıralarında Hidayet Ç. idaresindeki 42 BLK 52 plakalı otomobil, yoldan çıkarak 170 metre yükseklikten uçuruma uçtu. Kazada sürücü Hidayet Ç. olay yerinde hayatını kaybederken, araçtaki Hidayet Ü. ise yaralandı. İhbar üzerine olay yerine gelen 112 Acil Servis ekipleri, yaralıyı Afyonkarahisar Devlet Hastanesine kaldırdı. Yaralının hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

(Recep Dikici/İHA)

Bolvadin, Emirdağ, Afyon, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 02.09.2019 11:50 Kaynak: İHA
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