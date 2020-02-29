Otomobil 2 bisikletliye birden çarptı: 1 ölü, 2 yaralı - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa Otomobil 2 bisikletliye birden çarptı: 1 ölü, 2 yaralı - Son Dakika

Otomobil 2 bisikletliye birden çarptı: 1 ölü, 2 yaralı

6 saat önce

Samsun'da otomobilin çarptığı 2 ayrı bisikletliden 1'i hayatını kaybetti, diğer bisiklet sürücüsü ile otomobilde bulunan 1 kişi yaralandı.

Otomobil 2 bisikletliye birden çarptı: 1 ölü, 2 yaralı, System.String[]

Samsun'da otomobilin çarptığı 2 ayrı bisikletliden 1'i hayatını kaybetti, diğer bisiklet sürücüsü ile otomobilde bulunan 1 kişi yaralandı.


Kaza, Samsun'un Tekkeköy ilçesi Gelemem mevkisi Samsun- Ordu karayolu 24. kilometresinde saat 15.30 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, K.Y. idaresindeki 34 JB 0671 plakalı otomobil, Samsun'dan Çarşamba istikametine seyir halindeyken önünde orta şeritte seyir eden tırın yolun sağından geçmek istediği esnada, yine aynı istikamette yolun emniyet şeridinde giden bisikletliler Yaşar Şeker (43) ve Ahmet Kavas'a (53) çarptı. Kazada bisiklet sürücüsü Yaşar Şeker olay yerinde hayatını kaybederken, diğer bisikletli Ahmet Kavas ile otomobilde bulunan Zeynep Yıldırım (66) yaralandı. Yaralılar, 112 Acil Servis ekipleri tarafından ambulansla Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi ile özel bir hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.


Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. - SAMSUN

Yaşar Şeker, Samsun, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 29.02.2020 06:46 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Son Dakika

Şehit oğlunun beresine sarılarak gözyaşı döktü
Şehit annesi, oğlunun fotoğrafına ve beresine sarılarak gözyaşı döktü Sınırda taksicilerle bir grup göçmen arasında kavga çıktı Yunanistan'a giden Suriyeli göçmen: Burada çok fazla Suriyeli oldu, hiçbir şey kalmadı

Son Dakika Haberleri
00:00 Seda Sayan, oğlu Oğulcan Engin'in yeni ilişkisi hakkında konuştu: Çok yakışıyorlar
17:42 Erkan Kolçak Köstendil: Bir anne hüngür hüngür ağlayarak kulise geldi
17:42 Celil Nalçakan: Nefes almaya utanıyorum!
17:18 Sizce geçtiğimiz haftaya damga vuran magazin olayı hangisi?
17:03 İZDOB, "Carmen" balesinin dünya prömiyerini yapacak

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 1.03.2020 01:25:50. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Otomobil 2 bisikletliye birden çarptı: 1 ölü, 2 yaralı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]