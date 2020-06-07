Otomobil 20 metreden uçtu: 1 ölü - Son Dakika

Otomobil 20 metreden uçtu: 1 ölü

Otomobil 20 metreden uçtu: 1 ölüZONGULDAK'ın Kozlu ilçesinde 20 metre yükseklikten alt yola düşen otomobilin sürücüsü yaralandı, eşi Kübra Yıldızbaş(42) hayatını kaybetti.

Otomobil 20 metreden uçtu: 1 ölü ZONGULDAK'ın Kozlu ilçesinde 20 metre yükseklikten alt yola düşen otomobilin sürücüsü yaralandı, eşi Kübra Yıldızbaş(42) hayatını kaybetti. Kaza, saat 12.00 sıralarında Zonguldak- İstanbul Karayolu'nun Değirmenağzı mevkiinde meydana geldi. Şaban Yıldızbaş yönetimindeki 06 VPU 10 plakalı otomobil, kontrolden çıkarak üst yoldan alttaki karayoluna uçtu. Zonguldak Emniyet Müdürlüğü Bölge Trafik Müdürlüğü önüne düşen otomobildeki yaralılara polis ekipleri müdahale etti. Haber verilmesiyle gelen sağlık ekipleri, Şaban Yıldızbaş'ı ambulansla Bülent Ecevit Üniversitesi Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezi'ne kaldırıldı. Eşi Kübra Yıldızbaş'ın yapılan kontrolünde ise hayatını kaybettiği tespit edildi. Kübra Yıldızbaş'ın cesedi, yapılan incelemenin ardından aynı hastanenin morguna kaldırıldı.

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: DHA

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