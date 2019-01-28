Son Dakika Haberleri: Otomobil 211 Km Hızla Evin Çatısına Uçtu

Otomobil 211 Km Hızla Evin Çatısına Uçtu

45 dakika önce

Güney Osetya'da bir otomobil, 211 kilometre hızla evin çatısına uçtuGüney Osetya'da saatteki hızı 211 kilometreye ulaşan bir otomobil, önündeki tepeyi aşıp alt yola uçtu.

Güney Osetya'da bir otomobil, 211 kilometre hızla evin çatısına uçtu

Güney Osetya'da saatteki hızı 211 kilometreye ulaşan bir otomobil, önündeki tepeyi aşıp alt yola uçtu. Alt yolda bir evin çatısına düşen araç, 2 otomobile de zarar verdi. Ağır yaralanan sürücü ise hastaneye kaldırıldı.

(İHA)

»  »      Haber Yayın Tarihi : 28.01.2019 01:41 Kaynak: İHA

Güney, Güncel
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