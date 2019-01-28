Otomobil 211 Km Hızla Evin Çatısına Uçtu
45 dakika önce
Güney Osetya'da bir otomobil, 211 kilometre hızla evin çatısına uçtuGüney Osetya'da saatteki hızı 211 kilometreye ulaşan bir otomobil, önündeki tepeyi aşıp alt yola uçtu.
Güney
Osetya'da bir otomobil, 211 kilometre hızla evin çatısına uçtu
Güney Osetya'da saatteki hızı 211 kilometreye ulaşan bir otomobil, önündeki tepeyi aşıp alt yola uçtu. Alt yolda bir evin çatısına düşen araç, 2 otomobile de zarar verdi. Ağır yaralanan sürücü ise hastaneye kaldırıldı.
(İHA)
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Haber Yayın Tarihi : 28.01.2019 01:41 Kaynak: İHA
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