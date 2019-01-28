Otomobil 211 Km Hızla Evin Çatısına Uçtu
1 saat önce
- Otomobil 211 Km Hızla Evin Çatısına UçtuOSETYA - Güney Osetya'da bir otomobil, 211 kilometre hızla bir evin çatısına uçtu.
- Otomobil 211 Km Hızla Evin Çatısına Uçtu
OSETYA - Güney
Osetya'da bir otomobil, 211 kilometre hızla bir evin çatısına uçtu.
Güney Osetya'da saatteki hızı 211 kilometreye ulaşan bir otomobil, önündeki tepeyi aşıp alt yola uçtu. Alt yolda bir evin çatısına düşen araç, 2 otomobile de zarar verdi. Ağır yaralanan sürücü ise hastaneye kaldırıldı.
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Haber Yayın Tarihi : 28.01.2019 02:46 Kaynak: İHA
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