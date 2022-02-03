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Otomobil 25 metre yükseklikten falezlere düştü, sürücünün durumu ciddi - Son Dakika

Otomobil 25 metre yükseklikten falezlere düştü, sürücünün durumu ciddi

03.02.2022 13:04

Antalya'da Süleyman Gültekin'in manevra yaptığı otomobili, 25 metre yüksekliğindeki falezlerden düştü. Ters dönen otomobilde sıkışan Gültekin, ekiplerin yarım saatlik çalışmasıyla kurtarıldı. Sürücünün sağlık durumu ciddiyetini koruyor.

Saat 09.00 sıralarında Muratpaşa ilçesi Ermenek Mahallesi Akçan Sokak'ta turizmde servis şoförü olarak çalışan Süleyman Gültekin'in manevra yaptığı otomobili, 25 metrelik falezlerden uçuruma düştü.

YARIM SAAT SONUNDA KURTARILABİLDİ

Ters dönen otomobilde sıkışan Gültekin'in yardımına çevredekiler koştu. İhbar üzerine kaza yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Adrese gelen ekipler, otomobili aşağı kaymaması için takozlarla sabitledi. Gültekin, yarım saatlik çalışmanın ardından araçtan çıkarılarak sedyeye alınıp falezlerden indirildikten sonra ambulansla tedavi için hastaneye götürüldü.

DURUMU AĞIR

Gültekin'in sağlık durumunun ciddi olduğu belirtildi. Gültekin'in komşusu Mehmet Doyran, "Geriye dönmeyince merak ettim. Yukarından bakınca falezlerden uçtuğunu gördüm. Daha sonra sağlık ekiplerine ve polise haber verdim" dedi.

Olay yerinden görüntüler:

Otomobil 25 metre yükseklikten falezlere düştü, sürücünün durumu ciddi
Otomobil 25 metre yükseklikten falezlere düştü, sürücünün durumu ciddi
Otomobil 25 metre yükseklikten falezlere düştü, sürücünün durumu ciddi
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Süleyman Gültekin, Muratpaşa, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika 3. Sayfa Otomobil 25 metre yükseklikten falezlere düştü, sürücünün durumu ciddi - Son Dakika


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SON DAKİKA: Otomobil 25 metre yükseklikten falezlere düştü, sürücünün durumu ciddi - Son Dakika
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