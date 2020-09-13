Otomobil, 3 metre yükseklikten alt yola düştü; sürücü yaralı - Son Dakika

İZMİR'in Bayraklı ilçesinde, sürücüsünün kontrolünden çıkarak karşı şeride geçen ve bariyerleri aşan otomobil, yaklaşık 3 metre yükseklikten alt yola düştü. Elektrik direğine çarpan otomobilin sürücüsü Kadir Akay, yaralandı.

Kaza, saat 12.00 sıralarında, Manas Bulvarı'nda meydana geldi. Bayraklı ilçe merkezi yönüne giden Kadir Akay yönetimindeki 35 AV 4979 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon kontrolünü yitirmesi sonucu karşı şeride geçerek yaklaşık 3 metrelik yükseklikten alt yola düştü. Takla atan otomobil, elektrik direğine çarptı. Kazada, sürücü Akay yaralanırken, çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlilerince ilk müdahalesi yapılan Akay ardından Ege Üniversitesi Hastanesi'ne kaldırıldı.