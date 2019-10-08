Son Dakika Haberleri: Otomobil 3 metrelik istinat duvarından düştü; sürücü öldü
Son Dakika Güncel Otomobil 3 metrelik istinat duvarından düştü; sürücü öldü

Otomobil 3 metrelik istinat duvarından düştü; sürücü öldü

2 saat önce

ADIYAMAN'da kontrolden çıkıp, yaklaşık 3 metre yükseklikteki istinat duvarından düşen otomobilin sürücüsü Arif Polat yaşamını yitirdi.

Otomobil 3 metrelik istinat duvarından düştü; sürücü öldü, System.String[]
ADIYAMAN'da kontrolden çıkıp, yaklaşık 3 metre yükseklikteki istinat duvarından düşen otomobilin sürücüsü Arif Polat yaşamını yitirdi.
Kaza, öğleden sonra Petrol Caddesi'nde meydana geldi. Arif Polat yönetimindeki 27 R 6874 plakalı otomobil, kontrolden çıkıp, yol kenarındaki istinat duvarına duvara çarparak, yaklaşık 3 metre yüksekten düştü. Çevre sakinlerinin ihbarı üzerine kaza yerine itfaiye, AFAD ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sıkıştığı yerden çıkarılan Arif Polat'ın, yaşamını yitirdiği belirlendi.
Arif Polat'ın cansız bedeni, otopsi yapılmak üzere Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nin morguna gönderildi.


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Haber Yayın Tarihi: 08.10.2019 03:29 Kaynak: DHA
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