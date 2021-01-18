30 metre yükseklikte asılı kalan aracın içindeki 2 kadın kurtarıldı - Son Dakika

30 metre yükseklikte asılı kalan aracın içindeki 2 kadın kurtarıldı
18.01.2021 07:52
Ankara'da sürücüsünün direksiyon kontrolünü yitirdiği otomobil, yoldan çıkıp bariyerleri aştı. 30 metre yükseklikten düşmek üzereyken asılı kalan araçtaki 2 kadın, itfaiye ve polis ekipleri tarafından kurtarıldı.
Saat 05.00 sıralarında Çankaya ilçesi Yaşamkent Mahallesi'nde meydana gelen kazada, 3222'nci Cadde istikametinden 3230'uncu Sokak'ta bulunan evlerine doğru giden Dilan E. yönetimindeki otomobil, gece boyu süren kar yağışında yolda oluşan buzlanma nedeniyle kontrolden çıktı.
BARİYERLERİ AŞARAK SÜRÜKLENDİ
Bariyerleri aşıp sürüklenen otomobil, 30 metreden düşmek üzereyken asılı kaldı. İhbar üzerine kaza yerine polis, itfaiye ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi. Şans eseri yara almayan sürücü Dilan E. yanındaki Ceyda P., polis ve itfaiye ekipleri tarafından araçtan çıkarıldı. Araç, çekiciyle kurtarılarak otoparka kaldırıldı.
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