Otomobil 35 metreden araziye uçtu: 2 yaralı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Otomobil 35 metreden araziye uçtu: 2 yaralı - Son Dakika

Otomobil 35 metreden araziye uçtu: 2 yaralı

6 saat önce

Karabük-Bartın karayolunda kontrolden çıkan otomobil 35 metre yükseklikten boş araziye uçtu, kazada 2 kişi yaralandıEdinilen bilgiye göre, Bartın'dan Karabük istikametine seyir halinde olan Murat K.

Otomobil 35 metreden araziye uçtu: 2 yaralı, System.String[]

Karabük- Bartın karayolunda kontrolden çıkan otomobil 35 metre yükseklikten boş araziye uçtu, kazada 2 kişi yaralandı

Edinilen bilgiye göre, Bartın'dan Karabük istikametine seyir halinde olan Murat K. kiralık olduğu öğrenilen 34 GY 0630 plakalı otomobille Kirkille mevkiine geldiği sırada kontrolünü kaybetmesi sonucu yaklaşık 35 metre yükseklikten boş araziye uçtu. Kazada sürücü ile birlikte araçta bulunan Oğuzhan K. yaralandı. Diğer sürücülerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve 112 ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından yaralılar Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Tedavi altına alınan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenilirken kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.

(İHA)

Karabük, Bartın, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 26.12.2019 11:00 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Aracı perte çıkınca engelli kızını hastaneye götüremiyor
Dere taştı, Bartın-Kastamonu yolu ulaşıma kapandı Tanıtımına az bir zaman kala yerli otomobile Kars'tan talip çıktı! Son dakika: Yerli otomobilden bir detay daha! Hareket ederken görüntülendi

Son Dakika Haberleri
05:18 Türkiye'den Cezayir'e vize muafiyeti - Son Dakika
05:11 Yerli otomobilin ayrıntıları Resmi Gazete'de - Son Dakika
05:04 Yerli otomobilde detaylar belli oldu - Son Dakika
04:21 Otomobil üretiminde 5 ayrı model olacak. Yıllık üretim kapasitesi ise yılda 175 bin adet olacak. - Son Dakika
04:20 Resmi Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanı Kararı'na göre, yerli otomobil üretim tesisi Bursa'da... - Son Dakika
00:35 Bolu Dağı'nda kar yağışı etkisini artırdı! Ulaşımda aksamalara neden oluyor - Son Dakika
23:44 Libya'nın askeri destek istemesinin ardından TSK'nın yurt dışındaki varlığı 12 ülkeye yükselecek - Son Dakika

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 27.12.2019 05:40:08. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Otomobil 35 metreden araziye uçtu: 2 yaralı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]