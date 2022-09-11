Otomobil, 5 ve 7 yaşındaki kardeşlere çarptı; ağabeyin durumu ağır - Son Dakika
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Otomobil, 5 ve 7 yaşındaki kardeşlere çarptı; ağabeyin durumu ağır

11.09.2022 13:26
Otomobil, 5 ve 7 yaşındaki kardeşlere çarptı; ağabeyin durumu ağır

ADANA'nın Kozan ilçesinde yolun karşısına geçmeye çalışan İsmail T. (5) ile İbrahim T.'ye (7) otomobil çarptı.

ADANA'nın Kozan ilçesinde yolun karşısına geçmeye çalışan İsmail T. (5) ile İbrahim T.'ye (7) otomobil çarptı. Ambulansla hastaneye götürülen kardeşlerden İbrahim T.'nin hayati tehlikesinin bulunduğu belirtildi.

Kaza, öğle saatlerinde ilçeye bağlı Karacaoğlan Mahallesi, Şehit Hüseyin Soydan Caddesi'nde meydana geldi. Gökhan Y. yönetimindeki 01 DT 176 plakalı otomobil, yolun karşısına geçmeye çalışan İsmail ve İbrahim T. kardeşlere çarptı. Yaralanan kardeşler, kaza yerine sevk edilen ambulansla Kozan Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan kardeşlerden İbrahim T.'nin durumun ciddiyetini koruduğu öğrenildi. Kazayla ilgili soruşturma başlatılırken araç sürücüsü ise ifadesi alınmak için karakola götürüldü.


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Kaynak: DHA

Kozan, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Otomobil, 5 ve 7 yaşındaki kardeşlere çarptı; ağabeyin durumu ağır - Son Dakika

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SON DAKİKA: Otomobil, 5 ve 7 yaşındaki kardeşlere çarptı; ağabeyin durumu ağır - Son Dakika
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