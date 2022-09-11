Kazayla ilgili soruşturma başlatılırken araç sürücüsü ise ifadesi alınmak için karakola götürüldü.

Kaza, öğle saatlerinde ilçeye bağlı Karacaoğlan Mahallesi, Şehit Hüseyin Soydan Caddesi'nde meydana geldi. Gökhan Y. yönetimindeki 01 DT 176 plakalı otomobil, yolun karşısına geçmeye çalışan İsmail ve İbrahim T. kardeşlere çarptı. Yaralanan kardeşler, kaza yerine sevk edilen ambulansla Kozan Devlet Hastanesi 'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan kardeşlerden İbrahim T.'nin durumun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.

Kaynak: DHA

Kozan, Adana, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › OTOMOBİL 5 VE 7 YAŞINDAKİ KARDEŞLERE ÇARPTI; AĞABEYİN DURUMU AĞIR - Son Dakika

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