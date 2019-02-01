Otomobil 50 Metreden Dereye Uçtu: 3 Yaralı
1 saat önce
KOCAELİ'nin Kartepe ilçesinde, sürücüsünün kontrolünü kaybettiği otomobilin yaklaşık 50 metreden dereye uçması sonucu 3 kişi yaralandı.
KOCAELİ'nin Kartepe
ilçesinde, sürücüsünün kontrolünü kaybettiği otomobilin yaklaşık 50 metreden dereye uçması sonucu 3 kişi yaralandı.
Kaza öğleden sonra, Kartepe Ahmediye Mahallesi yolunda meydana geldi. Aslan Demir
yönetimindeki 34 AGF 519 plakalı otomobil sürücüsünün direksiyon kontrolünü kaybetmesi sonucu yaklaşık 50 metreden dereye uçtu. Kazada sürücü Aslan Demir, Duygu Doğan
ve Ümit Yalçın yaralandı. Kazayı gören vatandaşlar 112 Acili arayarak yardım istedi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri iş makineleriyle olay yerine ulaştıktan müdahalede bulundu. Yaralılar yol kenarında bekletilen ambulanslara taşınarak Kocaeli Devlet Hastanesi
'ne kaldırıldı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.
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Haber Yayın Tarihi : 01.02.2019 06:48 Kaynak: DHA
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