Otomobil 50 metrelik uçurumdan yuvarlandı: 2 yaralı - Son Dakika

Otomobil 50 metrelik uçurumdan yuvarlandı: 2 yaralı

Uçurumdan yuvarlan otomobildeki çifte şans eseri hayatta kalan çifti itfaiye kurtardı

UŞAK - Uşakta sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil yaklaşık 50 metre uçurumdan yuvarlandı. Otomobil içine sıkışan ve şans eseri hayatta kalan çifti itfaiye ekipleri yoğun uğraşlar sonucu kurtardı.

Olay, Uşak Kuzey Çevre Yolu üzerinde meydana geldi. Mehmet Karaaslan idaresindeki 64 HD 452 plakalı otomobil sürücüsünün henüz belirlenemeyen bir nedenden ötürü direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak yaklaşık 50 metrelik uçurumdan aşağı yuvarlandı. Taklalar atarak uçurumdan yuvarlanan otomobilde sürücü Karaaslan ile birlikte yanında bulunan eşi Gonca Karasaslan araç içinde sıkışarak yaralandı. Kazayı gören çevredeki vatandaşlar 112 Acil Çağrı Merkezi'ni arayarak ihbarda bulundu. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda polis, itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi. Uçurumdan geçen Akkuş Deresine düşen otomobilde sıkışan çifti itfaiye ekipleri yoğun uğraşlar sonucu kurtardı. Yaralı olarak kurtarılan çift ardından ambulanslar Uşak Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Taklalar atan otomobilden şans eseri ölümden dönen çiftin durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Polis olayla ilgili soruşturma başlattı.