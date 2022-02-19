Üye Girişi
Otomobil, 7 metreden kayalığa düştü; sedyedeki yaralılar halatla çekildi - Son Dakika

Otomobil, 7 metreden kayalığa düştü; sedyedeki yaralılar halatla çekildi

19.02.2022 16:13
Otomobil, 7 metreden kayalığa düştü; sedyedeki yaralılar halatla çekildi

ANTALYA'da, 4 arkadaşın içinde olduğu otomobil, kontrolden çıkıp, 7 metreden dere yatağındaki kayalığa düştü.

ANTALYA'da, 4 arkadaşın içinde olduğu otomobil, kontrolden çıkıp, 7 metreden dere yatağındaki kayalığa düştü. Sürücünün dereye düşüp, yaralandığı kazada ters dönen otomobildeki 3 yaralı da sedyeye bağlanan halatla yukarı çekildi.

Kaza, saat 12.30 sıralarında, Kemer ilçesine bağlı Kuzdere Mahallesi Kesme Boğazı mevkisinde meydana geldi. Arkadaşlarıyla gezmeye giden Ahmet Kuran'ın kullandığı 07 DDC 14 plakalı otomobil, kontrolden çıkarak, Ağva Deresi'ne yuvarlandı. 7 metreden dere yatağındaki kayalığa düşen otomobil, ters döndü. Çevredekilerin ihbarıyla kaza yerine Kemer İlçe Jandarma Komutanlığı'na bağlı Merkez Karakol Komutanlığı ve Trafik Timleri geldi. Jandarma ekipleri, kaza alanının 4 metre uzaklığındaki Ahmet Kuran'ı derede görünce yaralı olarak çıkardı.

SEDYELER HALATLA ÇEKİLDİOtomobilde sıkışarak yaralanan Rojda Görgülü, Yağmur Top ve Süleyman Rusul'u ise itfaiyeciler kurtardı. Sağlık ekibinin kontrolünün ardından 4 yaralı, bölge halkının da yardımıyla sedyelere bağlanan halatlarla yukarı çekildi. Sağlık görevlilerince yaralılar, ambulansla Kemer Devlet Hastanesi ile ilçedeki özel hastaneye götürüldü. Yağmur Top, hayati tehlikesi nedeniyle Antalya'daki hastaneye sevk edildi.

Otomobil, 7 metreden kayalığa düştü; sedyedeki yaralılar halatla çekildi
Otomobil, 7 metreden kayalığa düştü; sedyedeki yaralılar halatla çekildi
Otomobil, 7 metreden kayalığa düştü; sedyedeki yaralılar halatla çekildi
Otomobil, 7 metreden kayalığa düştü; sedyedeki yaralılar halatla çekildi
Otomobil, 7 metreden kayalığa düştü; sedyedeki yaralılar halatla çekildi
Otomobil, 7 metreden kayalığa düştü; sedyedeki yaralılar halatla çekildi
Otomobil, 7 metreden kayalığa düştü; sedyedeki yaralılar halatla çekildi
Otomobil, 7 metreden kayalığa düştü; sedyedeki yaralılar halatla çekildi
Otomobil, 7 metreden kayalığa düştü; sedyedeki yaralılar halatla çekildi
Otomobil, 7 metreden kayalığa düştü; sedyedeki yaralılar halatla çekildi
YORUMLAR
500
Otomobil, 7 metreden kayalığa düştü; sedyedeki yaralılar halatla çekildi Otomobil, 7 metreden kayalığa düştü; sedyedeki yaralılar halatla çekildi Kemer'de otomobil dereye uçtu: 1'i ağır, 4 yaralı Kemer'de otomobil dereye uçtu: 1'i ağır, 4 yaralı Antalya'da bir otomobil uçuruma yuvarlandı, 4 kişi yaralandı Antalya'da bir otomobil uçuruma yuvarlandı, 4 kişi yaralandı

Otomobil, Antalya, Kemer, Kaza, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Otomobil, 7 metreden kayalığa düştü; sedyedeki yaralılar halatla çekildi - Son Dakika


Son Dakika Haberleri
16:12 7 yavrunun öldürülen annelerinin başucundaki umutsuz bekleyişi!
16:10 Ses Kocaeli gazetesinin sahibi Güngör Arslan'a silahlı saldırı!
15:58 Migros işçisi Gülabi Aksu için Cumhurbaşkanlığı da devrede: Kendisine ulaştık, dayanışma içinde olalım!
15:47 Enerji Bakanı'ndan Kılıçdaroğlu'na "fatura" çıkışı: Gözünün yaşına bakılmaz, elektriği kesilir!
15:37 Resmi Gazete'de yayımlandı: Binalarda yenilenebilir enerji kaynakları kullanma zorunluluğu 1 Ocak 2023'te başlıyor!
15:35 ABD Başkan Yardımcısı Harris: Ukrayna'nın işgali halinde Rusya'ya büyük ve eşi görülmemiş ekonomik bedel ödeteceğiz
15:29 Gerilim artıyor! Putin'in denetiminde gerçekleşen nükleer tatbikat başladı!
15:24 Süper Lig'de tarihi gün! Teknik direktör Adem Büyük, Antalyaspor maçında kendini oyuna aldı
15:22 Günlerdir her yerde aranıyordu! Ünlü oyuncu ölü bulundu, eşi yıkıldı
15:03 Beylikdüzü'nde yabancı uyruklu kadın 3 yaşındaki oğlunu öldürdü
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 19.02.2022 16:20:24. #1.13#
SON DAKİKA: Otomobil, 7 metreden kayalığa düştü; sedyedeki yaralılar halatla çekildi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement