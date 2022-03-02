Otomobil 8 metrelik menfez köprüden plaja düştü - Son Dakika
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Otomobil 8 metrelik menfez köprüden plaja düştü

02.03.2022 14:53

Mersin'de sağanak yağış esnasında sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil yoldan çıkarak plaja düştü, sürücü kazayı yara almadan atlattı.

Mersin'de sağanak yağış esnasında sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil yoldan çıkarak plaja düştü, sürücü kazayı yara almadan atlattı.

Kaza, Mersin- Antalya D400 karayolu üzerinde Erdemli ilçesi Ayaş Mahallesi Merdivenli Kuyu plajı mevkiinde meydana geldi. Alınan bilgiye göre, H.F. yönetimindeki 33 MB 3355 plakalı otomobil, Mersin istikametine seyir halindeyken, yağışın da etkisiyle sürücü direksiyon hakimiyetini kaybetti. Yoldan çıkan otomobil 8 metrelik menfez köprünün demirlerine çarparak plaja düştü. Çevredekilerin haber vermesi üzerine kaza yerine jandarma ve polis ekipleri ulaştı. Ağır hasar oluşan otomobilin sürücüsünün kazayı yara almadan atlatması dikkat çekti.

Kaza ile ilgili tahkikat başlatıldı.

(Hüseyin Yıldız - Halil İbrahim Varlı/ İHA)

Otomobil 8 metrelik menfez köprüden plaja düştü
Otomobil 8 metrelik menfez köprüden plaja düştü
Otomobil 8 metrelik menfez köprüden plaja düştü
Otomobil 8 metrelik menfez köprüden plaja düştü

YORUMLAR
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Otomobil, Mersin, Kaza, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Otomobil 8 metrelik menfez köprüden plaja düştü - Son Dakika


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