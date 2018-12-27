Otomobil Abla Kardeşi Metrelerce Havaya Fırlattı
1 saat önce
İstanbul Avcılar'da yolun karşısına geçmek isteyen abla ve kardeşi, bir otomobilin çarpması sonucu metrelerce havaya uçtu.
İstanbul Avcılar
'da yolun karşısına geçmek isteyen abla ve kardeşi, bir otomobilin çarpması sonucu metrelerce havaya uçtu.
Kaza, geçtiğimiz Cumartesi günü Avcılar 'da meydana geldi. üzerinde yaşandı. Edinilen bilgiye göre, akan trafikte yolun karşısına geçmeye çalışan Kamile Özdemir (52) ve kardeşi Gülizar Işık, 34 AC 0580 plakalı Ali C. (49) yönetimindeki otomobilin feci şekilde çarpması sonucu metrelerce havaya fırlayarak yola düştü. Yaşanan kaza sonrasında araç sürücüsü şoka girerken, çevredeki vatandaşlar abla ve kardeşin yardımına koştu. Kazayı gören vatandaşlar sağlık ve polis ekiplerini arayarak yardım istedi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri Kamile Özdemir ve kardeşi Gülizar Işık'a ilk müdahaleyi olay yerinde yaptı. Yapılan müdahale sonrasında abla ve kardeş hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Yaralılarından bir tanesinin durumunun ağır olduğu öğrenildi. Cumartesi günü sabah saatlerinde sırtlarında çantayla kursa giden ilkokul çocukları, gözleri önünde yaşanan kaza sonrası neye uğradığını şaşırdı. Çocuklar korku dolu anlar yaşarken, yanlarından geçen bir vatandaş, çocukları sakinleştirmeye çalıştı.
(İHA)
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Haber Yayın Tarihi : 27.12.2018 09:46 Kaynak: İHA
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