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Otomobil adeta uçtu! 3 pazarcının korkunç şekilde öldüğü kaza görüntülendi - Son Dakika

Otomobil adeta uçtu! 3 pazarcının korkunç şekilde öldüğü kaza görüntülendi

09.06.2021 17:27

Konya'da pazarcılar Aykut Katar ve Kadir Günay'ın yaşamını yitirdiği kazada, meslektaşları Kadir Şahbaz da kurtarılamadı. 7 Haziran'da gerçekleşen kazanın güvenlik kamerası görüntüleri de ortaya çıktı.

Konya- Afyonkarahisar kara yolunun 90'ıncı kilometresinde, 7 Haziran günü saat 20.30 sıralarında meydana gelen kazada, Kadir Şahbaz yönetimindeki 07 FLT 35 plakalı otomobil, sürücüsünün kontrolünden çıkıp karşı şeride geçerek M.A. yönetimindeki 03 KH 161 plakalı kamyonla çarpıştı.

3 pazarcının feci şekilde can verdiği kaza, güvenlik kamerasında!

Kazada hurda yığınına dönen otomobildeki Aykut Katar ve Kadir Günay yaşamını yitirdi, sürücü Kadir Şahbaz ise yaralandı.Katar ve Günay'ın cenazeleri dün memleketleri Akşehir'de Nasreddin Hoca Mezarlığı'na defnedildi. Hastanede tedaviye alınan Kadir Şahbaz da dün gece yaşamını yitirdi. Ailesinin teslim aldığı Kadir Şahbaz da bugün toprağa verildi.

3 pazarcının feci şekilde can verdiği kaza, güvenlik kamerasında!

FECİ KAZA KAMERADA

Bu arada kazanın güvenlik kamerasına yansıdığı ortaya çıktı. Görüntülerde, kontrolden çıkan otomobilin, refüje çarpıp uçarak kamyona çarptığı görülüyor.

Otomobil adeta uçtu! 3 pazarcının korkunç şekilde öldüğü kaza görüntülendi

Otomobil, Haziran, Katar, Konya, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika 3. Sayfa Otomobil adeta uçtu! 3 pazarcının korkunç şekilde öldüğü kaza görüntülendi - Son Dakika


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