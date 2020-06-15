Otomobil adliyenin bahçesine uçtu - Son Dakika



Otomobil adliyenin bahçesine uçtu

KAHRAMANMARAŞ'ta kontrolden çıkan otomobil adliyenin bahçesine uçtu. Ters dönen otomobilde bulunan 1 kişi hafif şekilde yaralandı.

Kaza, akşam saatlerinde Cumhuriyet Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre 46 U 0712 plakalı otomobil ile ilerleyen Osman Karabacak, direksiyon hakimiyetini kaybetti. Kontrolden çıkan otomobil önce Kahramanmaraş Adalet Sarayı'nın bahçe duvarındaki demir korkulukları yıkıp ağacı devirdikten sonra takla attı.

Kazada otomobilde bulunan Osman Karabacak ile yanındaki Mehmet ve Ali Karabacak kendi imkanlarıyla otomobilden çıktı. İhbar üzerine kaza yerine polis ekipleri sevk edildi. Bir süre sonra Mehmet Karabacak'ın "Benim biraz ağrılarım var" demesi üzerine yakınları tarafından hastaneye götürüldü.