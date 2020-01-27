Otomobil ağaç ile direk arasına sıkıştı: 2 yaralı - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa Otomobil ağaç ile direk arasına sıkıştı: 2 yaralı - Son Dakika

Otomobil ağaç ile direk arasına sıkıştı: 2 yaralı

6 saat önce

Kırıkkale'de bir otomobilin ağaç ile aydınlatma direğinin arasına sıkışması sonucunda 2 kişi yaralandı.

Otomobil ağaç ile direk arasına sıkıştı: 2 yaralı, System.String[]

Kırıkkale'de bir otomobilin ağaç ile aydınlatma direğinin arasına sıkışması sonucunda 2 kişi yaralandı.


Kaza, sabah saatlerinde Kırıkkale merkez Şirinevler Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, T.Ö. idaresindeki 71 DC 712 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu refüjde bulunan aydınlatma direği ile ağacın arasına sıkıştı. Kazada yaralanan sürücü T.Ö. ile otomobilde yolcu olarak bulunan O.B. yaralandı. Yaralılar, olay yerine 112 Acil Servis ekiplerince Tıp Fakültesi Hastanesine sevk edildi.


Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. - KIRIKKALE

Kırıkkale, Sabah, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 27.01.2020 01:11 Kaynak: İHA
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