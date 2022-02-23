Otomobil ağaca asılı kaldı - Son Dakika
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Otomobil ağaca asılı kaldı

23.02.2022 21:29

Düzce'de iki otomobilin çarpışması nedeniyle meydana gelen kazada otomobillerden biri ağaca asılı kalırken, diğer otomobilin motoru karşı şeride uçtu.

Düzce'de iki otomobilin çarpışması nedeniyle meydana gelen kazada otomobillerden biri ağaca asılı kalırken, diğer otomobilin motoru karşı şeride uçtu. Kazada 2 kişi yaralandı.

Kaza, Zonguldak-Düzce D-655 Karayolu Beyciler mevkiinde meydana geldi. Zonguldak istikametinden Düzce istikametine seyir halinde olan Hakan N. idaresindeki 34 SN 0081 plakalı Volkswagen marka otomobil, aynı istikamette seyir halinde olan Ahmet O. idaresindeki 81 ABZ 454 plakalı Peugeot marka otomobil ile çarpıştı. Çarpışma sonrasında Peugeot marka otomobil refüjde ağaca asılı kalırken, Volkswagen marka otomobilin motoru ise karşı şerife uçtu. İhbar üzerine bölgeye sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Sıkışan sürücüler itfaiye ekiplerinin müdahalesi ile bulundukları yerden çıkartılmasının ardından 112 Acil Ambulans ekiplerince Düzce Atatürk Devlet Hastanesi ve Düzce Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi acil servisine kaldırıldı. Kazada ağaca asılı kalan otomobil ile yola uçan motor çekici vasıtası ile bulunduğu yerden kaldırıldı. Araçların kaldırılmasının ardından trafik normal seyrine döndü. Kaza ile ilgili polis ekipleri inceleme başlattı.

(Enes Bektaş-Ali Yıldız/İHA)

Otomobil ağaca asılı kaldı
Otomobil ağaca asılı kaldı
Otomobil ağaca asılı kaldı
Otomobil ağaca asılı kaldı
Otomobil ağaca asılı kaldı
Otomobil ağaca asılı kaldı
Otomobil ağaca asılı kaldı
Otomobil ağaca asılı kaldı
Otomobil ağaca asılı kaldı
Otomobil ağaca asılı kaldı
Otomobil ağaca asılı kaldı
Otomobil ağaca asılı kaldı
Otomobil ağaca asılı kaldı
Otomobil ağaca asılı kaldı

YORUMLAR
500
Eşi sürüş eğitimi verirken kaza yapınca 7 bin 200 TL ceza yedi Eşi sürüş eğitimi verirken kaza yapınca 7 bin 200 TL ceza yedi Ceza yememek için cam filmini söktü Ceza yememek için cam filmini söktü

Volkswagen, Zonguldak, Otomobil, Düzce, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Otomobil ağaca asılı kaldı - Son Dakika


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