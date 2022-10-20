Otomobil ağaca çarpıp takla attı: 2 ölü - Son Dakika
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Otomobil ağaca çarpıp takla attı: 2 ölü

20.10.2022 19:47

Otomobil ağaca çarpıp takla attı: 2 ölü Samsun'da otomobilin ağaca çarpıp takla atması sonucu meydana gelen trafik kazasında karı-koca olay yerinde hayatını kaybetti.

Otomobil ağaca çarpıp takla attı: 2 ölü

SAMSUN - Samsun'da otomobilin ağaca çarpıp takla atması sonucu meydana gelen trafik kazasında karı-koca olay yerinde hayatını kaybetti.

Kaza, Samsun'un Çarşamba ilçesi Sungurlu Mahallesi Samsun- Ordu karayolu üzerinde gece saat 02.00 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Gökhan Aktürk idaresindeki 34 EVF 869 plakalı otomobil direksiyon hakimiyetinin kaybedilmesi sonucu yoldan çıkarak yol kenarındaki ağaca çarpıp takla atarak ters döndü. Kazada otomobil sürücüsü Gökhan Aktürk ile eşi Sinem Aktürk olay yerinde hayatlarını kaybetti. Gökhan Aktürk'ün İstanbul Sultançiftliği'nde oto kiralama iş yeri sahibi olduğu öğrenildi.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: İHA
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Çarşamba, Samsun, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Otomobil ağaca çarpıp takla attı: 2 ölü - Son Dakika

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