Son Dakika Haberleri: Otomobil ağaca çarpıp takla attı: 2 yaralı
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Otomobil ağaca çarpıp takla attı: 2 yaralı

6 saat önce

DENİZLİ'nin Merkezefendi ilçesinde, sürücüsünün kontrolünden çıkarak refüjdeki ağaca çarpan otomobilin takla atıp, karşı şeride geçmesi sonucu meydana gelen kazada 2 kişi yaralandı.

Otomobil ağaca çarpıp takla attı: 2 yaralı, System.String[]

DENİZLİ'nin Merkezefendi ilçesinde, sürücüsünün kontrolünden çıkarak refüjdeki ağaca çarpan otomobilin takla atıp, karşı şeride geçmesi sonucu meydana gelen kazada 2 kişi yaralandı.

Kaza, saat 18.30 sıralarında, Merkezefendi ilçesi Ali Aygören Bulvarı'nda meydana geldi. Hüseyin Özen yönetimindeki 20 R 1582 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon kontrolünü yitirmesi sonucu refüjdeki ağaca çarptı ardından takla atıp karşı şeride geçti. Kazada, ters dönen otomobilde, sürücü Özen ve Melek Özen yaralandı. Olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri, otomobilde sıkışan yaralıları içeriden çıkardı. Sağlık görevlilerince ilk müdahaleleri yapılan yaralılar, Denizli Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.Kaza nedeniyle ulaşıma kapanan yol, tek şeritten kontrollü olarak sağlandı.


Güncel

Haber Yayın Tarihi: 18.11.2019 10:08 Kaynak: DHA
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