Otomobil, ağaca çarpıp yandı: 4 yaralı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Otomobil, ağaca çarpıp yandı: 4 yaralı - Son Dakika

Otomobil, ağaca çarpıp yandı: 4 yaralı

6 saat önce

MALATYA'da, sürücüsünün kontrolünden çıkan otomobil, yol kenarındaki ağaç ve süs havuzuna çarpıp, yandı.

Otomobil, ağaca çarpıp yandı: 4 yaralı, System.String[]

MALATYA'da, sürücüsünün kontrolünden çıkan otomobil, yol kenarındaki ağaç ve süs havuzuna çarpıp, yandı. Otomobildeki 4 genç yaralandı.

Kaza, sabaha karşı Mehmet Buyruk Caddesi'nde meydana geldi. Fatih Soylu (24) yönetimindeki 06 FSN 06 plakalı otomobil, orduevi önüne geldiğinde sürücüsünün kontrolünden çıktı. Önce refüje ardından yol kenarındaki ağaç ve süs havuzuna çarpıp duran otomobil, alev alıp yanmaya başladı. İhbar üzerine olay yerine, polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edilirken, sürücü Fatih Soylu ile beraberinde bulunan Süleyman Dursun (24), Batuhan Gözeneli (24) ve Serdar Bulam (24) otomobilde sıkıştı. Yaralı 4 genç, itfaiye ekipleri tarafından sıkıştıkları otomobilden çıkarılarak, Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralı gençler tedaviye alındı. Yanan otomobilde ise maddi hasar meydana geldi.


İtfaiye, Fatih, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 07.03.2020 09:45 Kaynak: DHA
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