Otomobil, Ağaca Çarptı: 1 Ölü, 2 Yaralı

ESKİŞEHİR'in Odunpazarı ilçesinde, sürücüsünün kontrolünden çıkan otomobil, refüjü aşarak, yol kenarındaki ağaca çarptı.

ESKİŞEHİR'in Odunpazarı ilçesinde, sürücüsünün kontrolünden çıkan otomobil, refüjü aşarak, yol kenarındaki ağaca çarptı. Kazada 1 kişi yaşamını yitirdi, 2 kişi de yaralandı.



Kaza, saat 04.30 sıralarında, Organize Sanayi Bölgesi Teknoloji Bulvarı'nda meydana geldi. Serhat Tuncay'ın kullandığı 26 ST 550 plakalı otomobil, kontrolden çıkıp, refüjü aşarak, yol kenarındaki ağaca çarptı. Kazada hurdaya aracın sürücüsü Serhat Tuncay ile yanındaki Süleyman Özkan Ayaz yaralanırken, Özgür Özsak ise hayatını kaybetti. Kaza ihbarı üzerine olay yerine gelen sağlık görevlileri, 2 yaralıyı ambulanslarla hastaneye kaldırdı. Özgür Özsak'ın cansız bedeni ise hastanenin morguna götürüldü. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.



- Eskişehir

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