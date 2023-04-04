Lüks cip kontrolden çıkarak ağaca tosladı: 1 kişi öldü, 3 kişi ise yaralandı

Kaza, saat 15.00 sıralarında Burdur- Ankara karayolu Mehmet Akif Ersoy Mahallesi yakınlarında meydana geldi. Güngör Yılmaz (49) yönetimindeki otomobil yağış nedeniyle kayganlaşan yolda sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu refüje çıkarak ağaca çarptı. Kazada sürücü Güngör Yılmaz, eşi Hilmiye Yılmaz ile İsmail Ünet (44) ve eşi Gülsüm Ünet (44) yaralandı.

1 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

Ambulanslarla Burdur Devlet Hastanesi'ne götürülen yaralılardan Hilmiye Yılmaz kurtarılamadı. Diğer yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu ve tedavilerinin sürdüğü belirtildi. Hilmiye Yılmaz ve Gülsüm Ünet'in kardeş olduğu, ailenin Güngör ve Hilmiye Yılmaz çiftinin Sakarya'da oturan kızını ziyarete gittikleri sırada kazanın meydana geldiği öğrenildi.