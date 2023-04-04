Lüks cip kontrolden çıkarak ağaca tosladı: 1 kişi öldü, 3 kişi ise yaralandı - Son Dakika
Üye Girişi

Lüks cip kontrolden çıkarak ağaca tosladı: 1 kişi öldü, 3 kişi ise yaralandı

04.04.2023 17:31

Burdur'da şoförün direksiyon hakimiyetini kaybettiği araç kontrolden çıkarak refüjdeki ağaca tosladı. Kazada Hilmiye Yılmaz yaşamını yitirirken, eşi, kız kardeşi ve eniştesi yaralandı.

Kaza, saat 15.00 sıralarında Burdur- Ankara karayolu Mehmet Akif Ersoy Mahallesi yakınlarında meydana geldi. Güngör Yılmaz (49) yönetimindeki otomobil yağış nedeniyle kayganlaşan yolda sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu refüje çıkarak ağaca çarptı. Kazada sürücü Güngör Yılmaz, eşi Hilmiye Yılmaz ile İsmail Ünet (44) ve eşi Gülsüm Ünet (44) yaralandı.

1 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

Ambulanslarla Burdur Devlet Hastanesi'ne götürülen yaralılardan Hilmiye Yılmaz kurtarılamadı. Diğer yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu ve tedavilerinin sürdüğü belirtildi. Hilmiye Yılmaz ve Gülsüm Ünet'in kardeş olduğu, ailenin Güngör ve Hilmiye Yılmaz çiftinin Sakarya'da oturan kızını ziyarete gittikleri sırada kazanın meydana geldiği öğrenildi.

Kaynak: DHA
YORUMLAR (1)
  • Salih T: cip mi bu Cevap Yaz 0 0 Yayından Kaldır
500
Kontrolden çıkan lüks araç ağaca çarptı! 1 kişi öldü, 3 kişi yaralandı Kontrolden çıkan lüks araç ağaca çarptı! 1 kişi öldü, 3 kişi yaralandı Burdur'da kontrolden çıkan araç refüje daldı: 1 kişi öldü, 3 kişi yaralandı Burdur'da kontrolden çıkan araç refüje daldı: 1 kişi öldü, 3 kişi yaralandı

Güngör Yılmaz, Burdur, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Lüks cip kontrolden çıkarak ağaca tosladı: 1 kişi öldü, 3 kişi ise yaralandı - Son Dakika


Son Dakika
18:04 Sevil Atasoy'dan dikkat çeken itiraf: Evliyken bavulumu alıp sevdiğim adama kaçtım
17:39 Mağlubiyet yüzü görmediler! Samsunspor'un Süper Lig'e çıkması için 9 puan yeterli
17:41 Depremzedeler için takılması istenen bandı takmamıştı! Orkun ile Tadic yeniden karşı karşıya geliyor
17:35 Depremzedeler için hazırlanan bandı takmamıştı! Orkun, elini sıkmadığı Tadic'le tekrar yüzleşiyor
17:37 Sırrı Süreyya Önder'den vekillik kararı! İşte aday olduğu il ve parti
17:31 Sırrı Süreyya Önder Meclis'e geri dönüyor! İşte aday olduğu parti ve il
17:17 Dünya şampiyonu boksöre doping cezası! Amir Khan spordan 2 yıl men edildi
17:01 Bileği bükülmeyen Samsunspor'a Süper Lig'e çıkmak için 5 haftada 9 puan yetiyor
16:52 Kontrolden çıkan lüks araç ağaca çarptı! 1 kişi öldü, 3 kişi yaralandı
16:52 Lüks cip kontrolden çıkarak ağaca tosladı: 1 kişi öldü, 3 kişi ise yaralandı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 4.04.2023 18:12:09. #1.12#
SON DAKİKA: Lüks cip kontrolden çıkarak ağaca tosladı: 1 kişi öldü, 3 kişi ise yaralandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement