Son Dakika Haberleri: Otomobil ağaca çarptı: 1 yaralı
Son Dakika Güncel Otomobil ağaca çarptı: 1 yaralı

Otomobil ağaca çarptı: 1 yaralı

7 saat önce

Isparta'da, ağaca çarpan otomobilin sürücüsü yaralandı.

Isparta'da, ağaca çarpan otomobilin sürücüsü yaralandı.

Taha Şener idaresindeki 06 BDJ 295 plakalı otomobil, Bahçelievler Mahallesi İstanbul Caddesi'nde yol kenarındaki ağaca çarparak devrildi.

Kazada, yaralanan otomobil sürücüsü ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Otomobil ağaca çarptı: 1 yaralı

Bahçelievler Mahallesi, İstanbul Caddesi, Isparta, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 07.11.2019 09:03 Kaynak: AA
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