Otomobil ağaca çarptı: 1 yaralı
7 saat önce
Isparta'da, ağaca çarpan otomobilin sürücüsü yaralandı.
Haber Yayın Tarihi: 07.11.2019 09:03 Kaynak: AA
Isparta'da, ağaca çarpan otomobilin sürücüsü yaralandı.
Taha Şener idaresindeki 06 BDJ 295 plakalı otomobil, Bahçelievler Mahallesi İstanbul Caddesi'nde yol kenarındaki ağaca çarparak devrildi.
Kazada, yaralanan otomobil sürücüsü ambulansla hastaneye kaldırıldı.
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