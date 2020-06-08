Otomobil ağaca çarptı: 1 yaralı - Son Dakika

Otomobil ağaca çarptı: 1 yaralı
BURDUR'da kontrolden çıkan otomobilin ağaca çarptığı kazada sürücü yaralandı. Kaza yapan araca arkadan çarpan sivil ekip otosundaki polisler ise kazayı yara almadan atlattı.
Kaza, saat 07.30 sıralarında Atatürk Caddesi'nde meydana geldi. Haluk Özkan (41) yönetimindeki 32 AR 003 plakalı otomobil sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu ağaca çarptı. Kaza yapan araçla aynı yönde seyreden Burdur Emniyet Müdürlüğü'ne ait sivil ekip otosu da kaza yapan araca arkadan çarptı.
Kazada yaralanan sürücü Haluk Özkan ambulansla Burdur Devlet Hastanesi'ne götürülerek tedaviye alındı. Sivil ekip otosundaki polisler kazayı yara almadan atlattı. Kaza nedeniyle bir süre trafiğe kapanan Atatürk Caddesi otomobillerin kaldırılmasının ardından trafiğe açıldı.