Otomobil ağaca çarptı: 2 ölü 1 yaralı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Otomobil ağaca çarptı: 2 ölü 1 yaralı - Son Dakika

Otomobil ağaca çarptı: 2 ölü 1 yaralı

6 saat önce

Otomobil ağaca çarptı: 2 ölü 1 yaralıAKSARAY'da sürücüsünün kontrolünden çıkan otomobilin, refüjdeki ağaca çarpması sonucu meydana gelen kazada 2 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.

Otomobil ağaca çarptı: 2 ölü 1 yaralı

AKSARAY'da sürücüsünün kontrolünden çıkan otomobilin, refüjdeki ağaca çarpması sonucu meydana gelen kazada 2 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.

Kaza, saat 17.00 sıralarında Paşacık Mahallesi Alpaslan Türkeş Bulvarında meydana geldi. Sürücüsü belirlenemeyen 68 EH 644 plakalı otomobil, kontrolden çıkıp refüjdeki ağaça çarptı. Çarpmanın şiddetiyle hurda yığınına dönen araçtaki Yeter Kübra Güden (19) olay yerinde, Hasan Özkaraca da (22) kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi. Yaralı Bekir Coşar (28), ambulansla Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedavi altına alınan Coşar'ın hayatı tehlikesinin devam ettiği belirtildi. Soruşturma sürüyor.

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Otomobil ağaca çarptı: 2 ölü 1 yaralı

Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 01.03.2020 08:10 Kaynak: DHA
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