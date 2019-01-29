Otomobil Ağaca Çarptı: 2 Yaralı
51 dakika önce
BURSA'nın İnegöl ilçesinde, kontrolden çıkıp, yol kenarındaki ağaca çarpan otomobilin sürücüsü Mevlüt Can Memiş (20) ile yanındaki Umut Sarp (21) yaralandı.
BURSA'nın İnegöl
ilçesinde, kontrolden çıkıp, yol kenarındaki ağaca çarpan otomobilin sürücüsü Mevlüt Can
Memiş (20) ile yanındaki Umut Sarp (21) yaralandı.
Kaza, gece saatlerinde, Çeltikçi
Mahallesi yakınlarında meydana geldi. İnegöl yönüne giden Mevlüt Can Memiş yönetimindeki 16 UF 613 plakalı otomobil, kontrolden çıkıp, yol kenarındaki ağaca çarptı. Kazada sürücü Memiş ile otomobilde bulunan Umut Sarp yaralandı. İhbarla olay yerine gelen sağlık görevlilerinin ilk müdahalesinin ardından 2 yaralı, ambulansla İnegöl Devlet Hastanesi
'ne kaldırılarak, tedaviye alındı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.
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Haber Yayın Tarihi : 29.01.2019 11:16 Kaynak: DHA
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