Son Dakika Haberleri: Otomobil ağaca çarptı: 2 yaralı
Son Dakika 3. Sayfa Haber

Otomobil ağaca çarptı: 2 yaralı

1 saat önce

Elazığ'da otomobilin ağaca çarpması sonucu meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.

Otomobil ağaca çarptı: 2 yaralı, System.String[]
Elazığ'da otomobilin ağaca çarpması sonucu meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.

Kaza, merkez Fatih Sultan Mehmet Caddesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre 23 AAL 691 plakalı otomobil, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yol kenarındaki ağaca çarptı. Kazada 2 kişi yaralandı. Çevredeki vatandaşların haber vermesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ambulansla Fethi Sekin Şehir Hastanesine kaldırıldı. - ELAZIĞ
Haber Yayın Tarihi : 03.06.2019 02:09 Kaynak: İHA
Elazığ, 3. Sayfa
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Bayram tatilinin ilk 2 gününde 46 trafik kazası meydana geldi: 16 ölü, 130 yaralı Adana'da korkunç kaza! Acemi sürücü kaldırımda oturan iki kadını böyle ezdi Jandarmaya ait "drone"u taşlayan defineci yakalandı Zonguldak'da vahşet! Sokak ortasında kavga ettiği kişinin boğazını kesti

SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 3.6.2019 15:43:38. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Otomobil ağaca çarptı: 2 yaralı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]