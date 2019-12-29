Otomobil ağaca çarptı: 2 yaralı - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa Otomobil ağaca çarptı: 2 yaralı - Son Dakika

Otomobil ağaca çarptı: 2 yaralı

6 saat önce

Tokat'ta, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kaldırımdaki ağaca çarparak durabilen otomobildeki 2 kişi yaralandı.

Otomobil ağaca çarptı: 2 yaralı, System.String[]

Tokat'ta, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kaldırımdaki ağaca çarparak durabilen otomobildeki 2 kişi yaralandı.


Kaza, Tokat- Turhal karayolu Vali Zekai Gümüşdiş Bulvarı'nda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, A.K. idaresindeki 43 HF 491 plakalı otomobil yağışlı hava nedeniyle sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak 15 Temmuz Anıtı önündeki ağaca çarptı. Çarpmanın etkisi ile adeta ikiye katlanan otomobilin sürücüsü ile birlikte yanında yolcu olarak bulunan F.A. yaralandı. Sağlık ekipleri tarafından ambulansla Tokat Devlet Hastanesine kaldırılan yaralıların durumunun iyi olduğu öğrenildi.


Kazanın sesini duyarak yaralılara yardım eden esnaf İbrahim Eren, "Otomobil kayarak ağaca çarpmış. Kapıyı zor açtık, içerisi de sıkışmışlardı. Rabbim esirgemiş durumları iyi idi" dedi. - TOKAT

Turhal, Tokat, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 29.12.2019 10:09 Kaynak: İHA
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