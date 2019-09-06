Son Dakika Haberleri: Otomobil ağaca çarptı: 3'ü ağır 5 yaralı
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Otomobil ağaca çarptı: 3'ü ağır 5 yaralı

1 saat önce

Sakarya'da otomobilin ağaca çarpması sonucu 3'ü ağır 5 kişi yaralandı.

Sakarya'da otomobilin ağaca çarpması sonucu 3'ü ağır 5 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Adapazarı ilçesi Budaklar köyünden Küçükesence istikametine seyreden Selami M. yönetimindeki 34 HB 6314 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yol kenarındaki ağaca çarptı.

Çarpmanın etkisiyle araçta sıkışan sürücü ile Erdem Kuyumcuoğlu, Abdullah Adıgüzel, Serkan Macit ve Mustafa Alkoçlar, çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine gelen jandarma, itfaiye ve sağlık ekiplerince araçtan çıkarıldı.

Sağlık personelince hastaneye kaldırılan yaralılardan Adıgüzel, Macit ve Alkoçlar'ın, durumunun ağır olduğu bildirildi.

Kaza nedeniyle güzergahta trafik akışı bir süre tek şeritten kontrollü sağlandı.

Öte yandan, araçtakilerin Erenler ilçesine bağlı Küçükesence Mahallesi'nde çalıştıkları metal fabrikasına gitmek üzere yola çıktıkları sırada kaza geçirdikleri öğrenildi.

Adapazarı, Sakarya, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 06.09.2019 10:47 Kaynak: AA
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