Otomobil Ağaca Çarptı: 3 Yaralı

MANİSA'nın Turgutlu ilçesinde, sürücüsünün kontrolünden çıkan otomobil, yol kenarındaki ağaca çarptı.

MANİSA'nın Turgutlu ilçesinde, sürücüsünün kontrolünden çıkan otomobil, yol kenarındaki ağaca çarptı. Kazada 3 kişi yaralandı.



Kaza, saat 12.30 sıralarında, Turgutlu'ya bağlı Avşar Mahallesi yakınlarında meydana geldi. Ankara'dan İzmir yönüne giden Ali Kabalı (78) yönetimindeki 42 US 344 plakalı otomobil, kontrolden çıkıp, yol kenarındaki ağaca çarparak, durdu. Kazada sürücü Ali Kabalı ile araçtaki Ayşe Dudu (80) ve kızı Navruziye Kabalı (59) yaralandı. Yoldan geçen sürücülerin ihbarı üzerine, olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralılar, sağlık görevlilerince ambulansla Turgutlu Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan yaralıların, hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi. Jandarma, kazayla ilgili soruşturma başlattı.



- Manisa

Son Dakika » Güncel » Haber Haber Yayın Tarihi : Kaynak: DHA

TEM'de Feci Kaza! Otomobil Bariyerlere Ok Gibi Saplandı

Akdeniz'de 5,1 Büyüklüğünde Deprem Meydana Geldi

Son Dakika! Antalya Valisi, Hortum Dehşetiyle İlgili Açıklamada Bulundu: 1 Ölü, 11 Yaralımız Var

İzmir'deki Trafik Kazasında Bir Polis Şehit Oldu