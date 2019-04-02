Otomobil Ağaca Çarptı: 4 Yaralı
56 dakika önce
Elazığ'da kontrolden çıkan otomobil yoldan çıkarak ağaca çarptı, 2'si çocuk 4 kişi yaralandı.
Elazığ
'da kontrolden çıkan otomobil yoldan çıkarak ağaca çarptı, 2'si çocuk 4 kişi yaralandı. Kaza, merkeze bağlı Sanayi Mahallesi Ali Rıza Septioğlu
bulvarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 23 BZ 261 plakalı otomobil, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıkarak ağaca çarptı. Ağaca çarparak duran otomobilde 2'si çocuk 4 kişi yaralandı. Kazayı görenlerin haber vermesiyle olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı. Kazayla ilgili polis olay yerinde inceleme yaptı.
(Mehmet Hanifi
Şahin/İHA)
Son Dakika
» Güncel
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 02.04.2019 01:01 Kaynak: İHA
CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu, Seçim Gecesi Ne Yaptı, Kimlerle Görüştü? İşte yanıtı
Turiste Tacizle Suçlanan Taksiciye "Hırsızlığa Teşebbüs" Suçundan 1 Yıl 4 Ay Hapis
Erdoğan'ın İmzasıyla Yayınlanan İlanda "İstanbul" Detayı Dikkat Çekti
Davutoğlu'nun Eski Danışmanı, Yeni Parti Kurulacağının Sinyalini Verdi