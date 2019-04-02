Son Dakika Haberleri: Otomobil Ağaca Çarptı: 4 Yaralı

Otomobil Ağaca Çarptı: 4 Yaralı

56 dakika önce

Elazığ'da kontrolden çıkan otomobil yoldan çıkarak ağaca çarptı, 2'si çocuk 4 kişi yaralandı.

Otomobil Ağaca Çarptı: 4 Yaralı, System.String[]
Elazığ'da kontrolden çıkan otomobil yoldan çıkarak ağaca çarptı, 2'si çocuk 4 kişi yaralandı. Kaza, merkeze bağlı Sanayi Mahallesi Ali Rıza Septioğlu bulvarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 23 BZ 261 plakalı otomobil, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıkarak ağaca çarptı. Ağaca çarparak duran otomobilde 2'si çocuk 4 kişi yaralandı. Kazayı görenlerin haber vermesiyle olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı. Kazayla ilgili polis olay yerinde inceleme yaptı.

(Mehmet Hanifi Şahin/İHA)

»  »      Haber Yayın Tarihi : 02.04.2019 01:01 Kaynak: İHA

Elazığ, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu, Seçim Gecesi Ne Yaptı, Kimlerle Görüştü? İşte yanıtı Turiste Tacizle Suçlanan Taksiciye "Hırsızlığa Teşebbüs" Suçundan 1 Yıl 4 Ay Hapis Erdoğan'ın İmzasıyla Yayınlanan İlanda "İstanbul" Detayı Dikkat Çekti Davutoğlu'nun Eski Danışmanı, Yeni Parti Kurulacağının Sinyalini Verdi
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 2.4.2019 13:57:49. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Otomobil Ağaca Çarptı: 4 Yaralı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]